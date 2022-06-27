Ирина Хакамада: “Не нужно искать общего смысла жизни, запутаемся и начнем впадать в меланхолию”

Ирина Хакамада

“Спикер-чиллософ”, писательница, политик и экс-кандидат в президенты России Ирина Хакамада опубликовала в своем инстаграм-аккаунте* очередной выпуск рубрики “Вопрос — ответ”. Хакамада предпочитает видеоформат с размышлениями на тему, и в этот раз она порассуждала на тему того, что делает жизнь более осмысленной.

Поиск частного смысла. Не нужно искать общего смысла: запутаемся и начнем впадать в меланхолию. Но если находить смысл в каждом дне, в том, что ты жив, ты можешь действовать и ставить кратковременные цели, чтобы достичь удачи и удовольствия, то тогда день изо дня вы делаете свою жизнь осмысленной,

— считает Ирина.

Ранее Хакамада рассказала о своем отношении к текущей политической ситуации и взглядах на жизнь в программе “Белый шум”.

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