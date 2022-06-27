Ирина Хакамада: “Не нужно искать общего смысла жизни, запутаемся и начнем впадать в меланхолию”

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]
Ирина Хакамада
“Спикер-чиллософ”, писательница, политик и экс-кандидат в президенты России Ирина Хакамада опубликовала в своем инстаграм-аккаунте* очередной выпуск рубрики “Вопрос — ответ”. Хакамада предпочитает видеоформат с размышлениями на тему, и в этот раз она порассуждала на тему того, что делает жизнь более осмысленной.
Поиск частного смысла. Не нужно искать общего смысла: запутаемся и начнем впадать в меланхолию. Но если находить смысл в каждом дне, в том, что ты жив, ты можешь действовать и ставить кратковременные цели, чтобы достичь удачи и удовольствия, то тогда день изо дня вы делаете свою жизнь осмысленной,
— считает Ирина.
Ранее Хакамада рассказала о своем отношении к текущей политической ситуации и взглядах на жизнь в программе “Белый шум”.
*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией
Фото
Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией)