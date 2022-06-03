Ирина Хакамада дала интервью Татьяне Толстой и Ксении Буржской: о женщинах, политике, России и Крыме

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Ирина Хакамада

Ирина Хакамада стала гостем нового выпуска YouTube-шоу “Белый шум” писательниц Татьяны Толстой и Ксении Буржской, и рассказала о своем отношении к политике сегодня и о происходящем в мире. Собрали самые интересные цитаты.

Про Крым

Хакамада вспомнила, как в 2014 году предложила идею о “выкупе” Крыма.

Я как профессиональный политик поняла, что с Крымом все будет серьезно и надолго, я и вбросила эту информацию: “Почему бы его не выкупить?” Ну просто договориться, потому что там и так одни русские, и жили они всегда как относительная автономия, хотели все время в Россию. Почему бы не провести сделку? — сказала она.

Ее идея встретилась с жесткой критикой с обеих сторон:

И наши меня обложили по полной, и украинцы по полной. После этого я на Украину даже приехать не могла. Если бы эта сделка была совершена, то она была бы очень легкая. Газ же поставляется, можно было не платить денег. Просто отдавать его по другим ценам. Растянуть бартером, но мир не выдерживает долгого мира.

Про Алексея Улюкаева

Хакамада прокомментировала освобождение бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который отбывал срок за взятку и несколько недель назад досрочно освободился из колонии. Во время своего заключения он писал стихи, которые появились в СМИ. Ведущая шоу Татьяна Толстая отметила, что творчество Улюкаева было очень мрачным. По мнению Хакамады, это следствие того, что человек имел отношение к большой политике.

Для меня неудивительно, что человек на такой высокой позиции писал мрачные стихи. Я там была, в правительстве, в парламенте. Парламент пахнет человеческим потом, Белый дом — дорогой кожей, а в Кремле запаха нет, нет там духа человеческого. Там интриги преобладают над делом и они выматывают душу.

Про цензуру

Хакамада высказалась и о государственной цензуре, в рамках которой власть призывает людей “молчать”:

Нам будут говорить что угодно, пока в ответ большинство поддерживает молчание, — сказала она, добавив, что не поддерживать молчание сегодня, не нарушая существующие законы, нельзя.

Про Россию

Рассказать о том, что ждет Россию, она затруднилась:

Это связано не только с Россией. Весь мир вступил в длинный период хаоса. Бывают периоды, когда вся мировая система абсолютно нестабильна. Что такое нестабильность: это означает, что порядок есть, но он очень короткий, а беспорядок, то есть хаос, очень длинный. А стабильность — это когда порядок длинный, а потом — турбулентность, например, кризис. Потом восстановились, и опять стабильность.

Ирина Хакамада отметила, что из-за глобальных санкций, которые были приняты после военной спецоперации на Украине, пострадали самые уязвимые слои общества, которые жили за счет благотворительности: например, дети, которые нуждаются в импортных лекарствах.

Я разочарована в политике сегодня, что она настолько агрессивна со всех сторон. Европа и Штаты, и Россия, и Украина — все как-то озаботились, кто круче, и начали борьбу, забывая о людях. Идет разжигание, чем дальше, тем больше.

Про политику

Хакамада добавила, что сегодня совсем не жалеет о том, что она не политик.

У меня восторг. Господи, спасибо тебе, ты вовремя меня направил на путь истинный: что пора валить. В политике как в бизнесе: главное не победить, главное — вовремя свалить.

Про женщин

Ирина Хакамада отметила, что сейчас женщины стали лучше, чем мужчины.

Женщины лучше на уровне интуиции, на уровне позвоночника чувствуют этот беспорядок, как-то его принимают и как рыбки выплывают и на их тоненьких рыбьих спинках выплывают их мужчины. Она добавила, что в России, в отличие от других стран, где женщина может строить карьеру, а мужчина: взять отпуск по уходу за ребенком, “статистическая национальная трагедия”:

У нас мужчин перебили очень сильно, при Сталине, у нас женщин демографически все время больше, поэтому у нас все консервативно, потому что мужчина выбирает, а когда мужчин слишком много, выбирает женщина. Про будущее

Комментируя слова Толстой о девушке, которая предсказала России улучшение политической ситуации к осени на картах Таро, Хакамада отметила, что главное сейчас — надеяться на лучшее.

Нужно принимать все, что помогает нам сохранять надежду. Пусть это будут карты Таро, пусть это будет эзотерика. Мы живем иллюзией, которую придумали сами, мы часть этой иллюзии.

Ирина Хакамада — российский экономист, политический и государственный деятель, телеведущая и дизайнер одежды. Кроме того, она известна как бизнес-тренер.