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Ирина Безрукова появилась на публике в нижнем белье

Ирина Безрукова появилась на публике в нижнем белье
Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

В московском ДК имени Зуева стартовал новый спектакль — «Мечтать не вредно». Одну из главных ролей играет жена Сергея Безрукова Ирина, по сюжету появляющаяся на сцене в откровенном наряде.

Как сообщил портал StarHit, в одной из сцен героиня распахивает халат и демонстрирует нижнее белье. Ее задача — соблазнить партнера по постановке Александра Головина.

По словам актрисы, ей пришлось соблюдать строгую диету и ограничить потребление сладкого. За советом она обратилась к другу-диетологу, поэтому теперь может без стеснения показывать публике свое тело.

Недавно сообщалось, что стать профессиональными актерами смогут жители Украины и ЛДНР. Они попали в актерскую мастерскую Сергея Безрукова, передает телеканал «360».

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RusNewsToday24
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