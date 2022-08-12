Ирина Безрукова появилась на публике в нижнем белье

В московском ДК имени Зуева стартовал новый спектакль — «Мечтать не вредно». Одну из главных ролей играет жена Сергея Безрукова Ирина, по сюжету появляющаяся на сцене в откровенном наряде.
Как сообщил портал StarHit, в одной из сцен героиня распахивает халат и демонстрирует нижнее белье. Ее задача — соблазнить партнера по постановке Александра Головина.
По словам актрисы, ей пришлось соблюдать строгую диету и ограничить потребление сладкого. За советом она обратилась к другу-диетологу, поэтому теперь может без стеснения показывать публике свое тело.
Недавно сообщалось, что стать профессиональными актерами смогут жители Украины и ЛДНР. Они попали в актерскую мастерскую Сергея Безрукова, передает телеканал «360».