Иранский «Трактор» объявил о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера клуба

Лучший тренер в истории казанского «Рубина» Курбан Бердыев возглавил клуб из чемпионата Ирана.
Следующим местом работы в карьере 69-летнего специалиста станет иранский «Трактор». Контракт между клубом и Бердыевым заключен на один сезон. Кроме работы на посту главного тренера бывший наставник «Рубина» будет техническим директором команды.
Курбан Бердыев до получения работы в «Тракторе» возглавлял алматинский «Кайрат». Контракт между таджикистанским специалистом и клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает «Царьград».