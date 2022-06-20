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Иранский «Трактор» объявил о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера клуба

Иранский «Трактор» объявил о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера клуба
globallookpress/Zamir Usmanov

Лучший тренер в истории казанского «Рубина» Курбан Бердыев возглавил клуб из чемпионата Ирана.

Следующим местом работы в карьере 69-летнего специалиста станет иранский «Трактор». Контракт между клубом и Бердыевым заключен на один сезон. Кроме работы на посту главного тренера бывший наставник «Рубина» будет техническим директором команды.

Курбан Бердыев до получения работы в «Тракторе» возглавлял алматинский «Кайрат». Контракт между таджикистанским специалистом и клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает «Царьград».

бердыев трактор Футбол чемпионат ирана
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