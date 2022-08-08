Иранским женщинам запретили сниматься в рекламе после «оскорбительного» ролика с мороженым

Жительницам Ирана запретили сниматься в рекламе после скандального ролика с девушкой в красном платке и мороженым. Власти страны и представители церкви назвали видеозапись «оскорбительной».
Производитель мороженого Magnum решил привлечь внимание покупателей к своей продукции и «продемонстрировать» ее вкус. Для этого компания сняла рекламу, в которой красивая женщина в развязанном красном платке откусывает мороженое, передает India Times.
Иранские священнослужители потребовали подать в суд на компанию за то, что обнародованная запись «противоречит общественным приличиям» и «оскорбляет женские ценности». Лидеры страны поддержали это мнение и запретили женщинам сниматься в рекламе.