Иран хочет выпускать машины на заводе «Москвич»

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В Москве предварительно договорились с Ираном о производстве иранских автомобилей на мощностях завода «Москвич». Об этом рассказал глава российского центра «Иранцы за рубежом» Мирзаи Гази Аббас Мослем.





«У нас есть серьезный диалог с „Москвичом“, есть предварительное соглашение, чтобы иранские автомобили производились в России под брендом „Москвич“», — поведал он.

Помимо этого, идут обсуждения об использовании заводов в Набережных Челнах и Елабуге (Татарстан), что позволит производить машины под брендами «Волга» и «Победа».

«У нас есть свои технологии. Санкции на автозапчасти в Иране ввели только в 2017 году, до этого их не было. У нас есть лицензии от Renault, Peugeot, от Mercedes. У нас есть технологии, в России есть производительные мощности. Поэтому мы можем объединить усилия и производить автомобили независимо от Запада», — уточнил Мослем.

В пресс-службе «Москвича» пока отказались комментировать ситуацию. А вот первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко отметил приоритет в сотрудничестве России и Ирана в области технологий.

«Если наши иранские партнеры примут участие в работе предприятия, это станет позитивным фактором развивающихся двусторонних экономических связей между странами. Было бы ошибочно полагать, что ниши ушедших предприятий останутся незамещенными. Россия была и остается страной, открытой для зарубежных компаний», — заявил депутат.

При этом пока никаких конкретных данных о сроках начала выпуска или технических аспектах автомобилей нет.

Ранее сообщалось, что «Москвич» будет выпускать пять моделей машин.