Иран будет поставлять в Россию автозапчасти в обмен на металлы

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Министр торговли, промышленности и шахт Ирана Сейеда Резу Фатеми Амина сообщил о готовности проводить с Россией бартерные сделки по обмену продукции металлургии на автозапчасти и газовые турбины.





Иран заинтересован в российских цинке, алюминии, свинце и стали, а в обмен республика готова поставлять в РФ автомобильные запчасти, а также комплектующие для турбин, эксплуатирующихся на российских электростанциях. Помимо этого, министр промышленности Ирана отметил, что в ходе заседания межправительственной комиссии страны условились проработать варианты бартерных сделок по целому ряду товаров и сырья.

Вице-премьер РФ Александр Новак 25 мая прибыл с официальным визитом в Иран. Он принял участие в работе Ирано-Российского торгового форума и заседании межправкомиссии России и Ирана, по итогам которых были достигнуты договоренности, касающиеся развития торгово-экономических отношений между странами, в том числе в энергетике, банковском секторе.