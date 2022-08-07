Иракли предложил патриотичную версию своей песни «Лондон-Париж»

Российский певец Иракли предложил исполнить свой бессмертный хит «Лондон-Париж» на новый манер. В патриотичной версии текста название заменено на «Волга-Иртыш».
С соответствующим предложением Иракли выступил на Summer Fest в Екатеринбурге. Зрители поддержали исполнителя, однако позже он признался, что это всего лишь шутка. Певец призвал не забывать про юмор, так как он может спасти от «драматических ситуаций, печали и грусти».
«У нас импортозамещение началось, поэтому неполиткорректно. Предлагаю переименовать “Лондон-Париж” в “Волга-Иртыш”», — пошутил Иракли.
Артист добавил, что таким образом хотел внести интерактива в свое выступление. Официально песня перезаписана не будет.