Иракли предложил патриотичную версию своей песни «Лондон-Париж»

С соответствующим предложением Иракли выступил на Summer Fest в Екатеринбурге. Зрители поддержали исполнителя, однако позже он признался, что это всего лишь шутка. Певец призвал не забывать про юмор, так как он может спасти от «драматических ситуаций, печали и грусти».