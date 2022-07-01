Ипотечные ставки в США приближаются к показателям перед финансовым кризисом 2008 года

Кризис в США продолжает набирать обороты. Ипотечные ставки в банках страны достигли показателей 2008 года – перед финансовым кризисом, который повлиял на весь мир, они также составляли 5,78%. Это очень высокая ставка для США, сообщает Yakutsk.ru.
Ипотечная ставка всего за несколько месяцев выросла почти в два раза. Еще в начале 2022 года она составляла 3,2%. Эксперты опасаются, что, если показатель продолжит расти, это приведет к обвалу рынка недвижимости в стране.
Это негативно повлияет на экономику, ведь в США огромные объемы выдачи кредитов, особенно на ИЖС. Учитывая опыт 2008 года, это также может повлиять на экономическую ситуацию во всем мире.