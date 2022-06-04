iPhone SE 2022 значительно подешевел в России. За месяц стоимость снизилась на треть

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Так сложилось, что анонс iPhone SE 2022 состоялся после того, как Apple объявила об остановке официальных поставок своей техники в Россию. Новинка появилась у нас по параллельному импорту только в мае и втридорога, если сравнивать с ценой в Европе или США: за версию со 128 ГБ флеш-памяти тогда просили около 60 тыс. рублей. Но прошел месяц, и цены сильно снизились.





По факту, сейчас iPhone SE со все теми же 128 ГБ флеш-памяти можно купить за 38-39 тыс. рублей. Получается, за месяц цена на эту версию упала на треть. Вариант с 64 ГБ флеш-памяти можно найти за 33 тыс. рублей. Устройство доступно в трех цветах: черном, белом и красном.