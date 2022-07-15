iPhone 15 Pro Max будет единственной моделью линейки с перископным телевиком

В следующем году в новой линейке смартфонов Apple старшая модель iPhone 15 Pro Max снова может ощутимо отличаться от iPhone 15 Pro по возможностям камеры.





Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) говорит, что только iPhone 15 Pro Max получит перископный телевик, что ощутимо расширит его фотографические возможности. В итоге разница с iPhone 15 Pro для некоторых пользователей будет намного существеннее, чем в паре iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, когда второй получил более крупный датчик главной камеры и матричную стабилизацию. Всё же в реальности разница между качеством фото и видео в iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, как показали тесты, была несущественной, а вот перископный телевик всегда на голову выше обычного.

Также Куо говорит, что в линейке 2024 модельного года такой телевик получат обе старшие модели, то есть и iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.