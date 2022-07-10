iPhone 14 станут одними из самых дорогих смартфонов Apple. Компания вынуждена поднять их стоимость из-за дефицита компонентов

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Издание AppleInsider привело мнение аналитика Wedbush Securities Дэна Айвз – он считает, что iPhone 14 окажутся одними из самых дорогих смартфонов Apple. Повышение стоимости новинок он обуславливает дефицитом компонентов.





Дэн Айвз заявил, что цены на комплектующие, необходимые для производства iPhone, выросли по всей цепочке поставок. Издержки слишком высоки, чтобы компания могла сама их компенсировать, поэтому придется переложить их на плечи покупателей. По словам, аналитика цены на iPhone 14 вырастут на 100 долларов.

Таким образом, младшая модель серии – базовый iPhone 14 – будет стоить от 900 долларов. За iPhone 14 Max (или iPhone 14 Plus) придется отдать уже 1000 долларов, за базовые версии iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max попросят 1100 и 1200 долларов. Также в Сети появились слухи о том, что в линейке iPhone 14 может появиться модель с 2 ТБ флеш-памяти. Если такой iPhone 14 Pro Max и появится, то его стоимость может оказаться у отметки в 2000 долларов.

По данным AppleInsider, Apple не единственная компания, которая вынуждена поднимать цены на свои изделия из-за дефицита полупроводников. Сообщается, что по тем же причинам в мае Samsung подняла цены на собственные чипы на 20%.