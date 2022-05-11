iPhone 14 станет первым смартфоном Apple без чёлки и последним — с разъёмом Lightning

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В это непросто поверить, но с момента появления разъёма Lightning в смартфоне iPhone прошло уже 10 лет. Он был представлен в 2012 года вместе со смартфоном iPhone 5.

Компания Apple, как утверждает известный аналитик Минг-Чи Куо, наконец, откажется от этого разъёма и перейдёт на более распространённый и популярный USB-C. Однако это произойдёт только в следующем году, когда на рынке появится iPhone 15. Таким образом iPhone 14 должен стать не только первым смартфоном компании без чёлки (первым со времён iPhone X), но и последним смартфоном, оснащённым разъёмом Lightning.

Новый iPhone, который выйдет во второй половине 2023 года, откажется от порта Lightning и перейдёт на порт USB-C. USB-C может улучшить скорость передачи и зарядки iPhone, но окончательные характеристики по-прежнему зависят от поддержки iOS.

Минг-Чи Куо





Европейский парламент уже довольно давно обсуждает тему общего стандарта зарядки для производителей мобильных устройств в ЕС. Несмотря на сопротивление со стороны крупных технологических компаний, члены Европейского парламента подавляющим большинством голосов проголосовали в поддержку этого нового закона еще в апреле. Комитет ЕС по внутреннему рынку и защите прав потребителей согласился принять USB-C в качестве стандартного разъема для зарядки в европейском регионе, получив 43 голоса за и два против.

По последним данным, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат увеличенные экраны и уменьшенные рамки по сравнению с предшественниками.