iPhone 14 проиграл битву iPhone 13 за российский рынок. Все операторы, кроме «Мегафона», фиксируют спад продаж новых iPhone в сравнении с прошлым годом

Продажи iPhone 14 в России снизились в 3,5 раза относительно предыдущего поколения устройств за месяц с начала продаж. Это следует из числа зарегистрированных смартфонов в сетях российских операторов.





«В 2021 году в первые четыре недели после нового релиза в сети Tele2 было зарегистрировано в 3,5 раза больше смартфонов iPhone 13, чем iPhone 14 в первый месяц после начала продаж модели», – сообщили в пресс-службе Tele2.

Big Data МТС также проанализировала число зарегистрированных в сети iPhone 14 и iPhone 13 с 16 сентября по 12 октября 2022 и в тот же период 2021 года. «Количество iPhone последнего поколения в 2022 году уменьшилось в 2,5 раза», – сообщили в пресс-службе МТС.

По данным «Билайна», рост продаж iPhone в III квартале по сравнению со II кварталом 2022 г. составил менее 15%, что традиционно объясняется сезонностью (в частности, сентябрьский back to school).

«При этом падение продаж в III квартале 2022 года относительно III квартала 2021 года составило более 40%. Цифры релевантны для всего рынка», – пояснили в пресс-службе «Билайна».

Директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов сообщил, что продажи iPhone 14 за первые две недели с момента старта продаж сопоставимы с продажами iPhone 13 за тот же срок в прошлом году.

Ранее о снижении продаж iPhone 14 писало издание «Ведомости».