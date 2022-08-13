iPhone 14 Pro получит в минимуме 128 ГБ постоянной памяти, несмотря на повышение цен

В сети появились новые данные о будущих моделях iPhone 14 Pro. Сообщается, что новинки получат в минимальной конфигурации лишь 128 ГБ постоянной памяти, хотя ранее говорилось о минимуме в 256 ГБ. Однако цены будут выше.





Аналитик Haitong International Джефф Пу предполагает, что модели iPhone 14 Pro/Pro Max всё же будут ту же ёмкость памяти, что и iPhone 13 Pro/Pro Max. То есть речь идёт о вариантах 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

Компания Apple планирует собрать 91 миллион iPhone 14 во второй половине 2022 года, что превышает показатели сборки iPhone 13 за аналогичный период прошлого года. Тогда компания смогла собрать 84 миллиона штук.

А Минг-Чи Куо заявил, что модели iPhone 14 Pro окажутся дороже. По слухам, iPhone 14 Pro будет стоить 1099 долларов, а iPhone 14 Pro Max — 1199 долларов, хотя пока это не подтверждено официально.

Что касается старших моделей смартфонов, то им приписывают вырезы вместо «моноброви», процессоры A16 и новый фиолетовый цвет. Возможно, на повышение цен повлияет как раз использование более мощного и дорогого процессора, а также оперативной памяти.

Как ожидается, в 2024 году состоится появление очков дополненной реальности Apple. Джефф Пу полагает, что они появятся в конце 2024 года.