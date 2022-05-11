iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат увеличенные экраны и уменьшенные рамки по сравнению с предшественниками

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AppleInsider сообщает новую информацию о смартфонах серии iPhone 14, которая была получена от аналитика из цепочки поставок. На этот раз речь идет о небольшом увеличении размера дисплея смартфонов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг (Ross Young), который редко ошибается в своих прогнозах, заявил, что дисплеи iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут больше буквально на сотые доли дюйма. По словам Янга, увеличение связано с уменьшенной рамкой по периметру экрана.





Итак, iPhone 14 Pro будет иметь экран диагональ 6,12 дюйма, тогда как у iPhone 13 Pro диагональ экрана составляла 6,06 дюйма. iPhone 14 Pro Max получит экран диагональю 6,69 дюйма, а у предшественника он имеет диагональ 6,68 дюйма.

Янг также добавил, что он пока не уверен, опустится ли минимальная частота обновления экранов iPhone 14 Pro и Pro Max до 1 Гц. Напомним, в iPhone 13 Pro дебютировал дисплей OLED с технологией LTPO. Последняя динамически меняет частоту обновления экрана от 10 Гц до 120 Гц.

Ожидается, что линейка iPhone 14 будет представлена осенью этого года. Если всё пойдёт по ежегодному плану Apple, то это случится в сентябре.