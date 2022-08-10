iPhone 14 Pro и 14 Pro Max будут существенно дороже нынешних моделей — инсайдер Минг-Чи Куо пояснил причину

По слухам, базовые модели iPhone 14 будут продаваться по той же цене, что и версии текущего поколения, то есть цена стартует с 799 долларов. А вот стартовая цена на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будет, вероятно, выше. Аналитик Минг-Чи Куо полагает, что средняя цена моделей Pro/Pro Max вырастет на 15%.





Причиной он называет целый ряд факторов, в числе которых есть рост цен на компоненты, а также более дорогие аппаратные решения для премиальных устройств. iPhone 14 Pro/Pro Max получат процессоры A16 Bionic, изготовленные по 4-нанометровому техпроцессу TSMC. Также им приписывают более дорогую оперативную память LPDDR5 и камеры на 48 Мп.

Для сравнения, у iPhone 14 и iPhone 14 Max будут процессоры A15 (возможно, разогнанная или модифицированная версия нынешней модели), память LPDDR4X и камеры на 12 Мп. Потому эти смартфоны и будут дешевле.

Не стоит забывать и об отличии в конструкции экрана — у старших моделей там будет сравнительно небольшой вырез, а не «монобровь». Это тоже может внести свою лепту в ценообразование.

Отметим, что смартфоны должны выйти вовремя. Цепочка поставок не пострадала.