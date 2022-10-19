iPhone 14 Plus может и не самый популярный в линейке, но как минимум в одном он лучше iPhone 14 Pro Max. iPhone 14 Plus оказался более прочным в серии падений

Ни обычный iPhone 14, ни его более крупная версия iPhone 14 Plus не стали хитами у покупателей – старшие iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max продаются значительно лучше. Но в серии тестов на падения, проведенных Allstate Protection Plans, iPhone 14 Plus превзошел флагмана линейки.

Allstate Protection Plans (ранее известна как SquareTrade) занимается страхованием мобильных устройств, так что в предвзятости ее вряд ли можно упрекнуть. Тесты имитировали самые типичные падения устройств – с высоты человеческого роста (180 см). Телефоны бросали как экраном вниз, так и вверх, исключительно на твердую поверхность.

Разбились и тот, и другой, но повреждения iPhone 14 Pro Max оказались сильнее. Особенно это касается приземления на заднюю панель, последствия которого назвали «катастрофическими»: стекло не просто полностью разбилось – оно практически высыпалось. Помимо этого, сильно повредился блок камеры телефона.

Также Allstate Protection Plans проверила на прочность телефоны при падении на боковую грань. В данном случае повреждения iPhone 14 Plus были минимальные: несколько потертостей по углам. У iPhone 14 Pro Max, помимо этого, треснула задняя панель, повредились кнопки и блок камеры.

И хотя испытатели отмечают, что оба телефона сохранили работоспособность, iPhone 14 Pro Max оказался более хрупким. В плане прочности он ничем не отличается от iPhone 13 Pro и iPhone 12 Pro. Ну а большие повреждения iPhone 14 Pro Max объясняют тем, что его корпус выполнен из более податливой нержавеющей стали, в то время как корпус iPhone 14 Plus изготовлен из алюминия.