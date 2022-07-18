iPhone 14 откажется от чёлки, а Huawei Mate 50 — нет. В линейке Mate 50 будет четыре смартфона

По мере приближения даты анонса серии Huawei Mate 50 внимание к ней становится всё более сильным. Вслед за вчерашней утечкой изображений задних панелей появились новые подробности.

Источник подтверждает, что логотип Leica на новом блоке камеры заменили на логотип технологии XMAGE, которая была анонсирована ранее в этом месяце. Компания заявила, что этот бренд позволит Huawei лидировать в области обработки мобильных изображений и дальше.





Примечательно то, что новый рендер показывает, что серия Mate 50 продолжает использовать вырез в экране типа чёлки, который вошел в моду еще в 2017 году с выходом iPhone X. В этом году, по слухам, iPhone 14 Pro откажется от чёлки в пользу двух небольших вырезов.

Также появились новые сведения о моделях. Если список верен, то в линейку будут входить четыре модели, а именно стандартная версия Mate 50, версия Mate 50X с большим экраном, Mate 50 Pro и топовая модель — Mate 50 RS.

В Huawei Mate 50 RS ожидается использование однокристальной системы Kirin 9000S, а все остальные смартфоны получат Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 4G.

Эти смартфоны первыми получат операционную систему Hongmeng 3.0, анонс которой ожидается 27 июля.