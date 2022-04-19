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    iPhone 14 наконец-то смогут предложить фронтальную камеру флагманского уровня? Новинкам приписывают камеру с автофокусом

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    iPhone 14 наконец-то смогут предложить фронтальную камеру флагманского уровня? Новинкам приписывают камеру с автофокусом

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    Похоже, смартфоны линейки iPhone 14 получат существенное обновление чуть ли не всех камер. Если про 48-мегапиксельные главные датчики мы уже не раз слышали, то теперь появилась информация о фронтальной камере. 


    Согласно данным известного аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), все модели iPhone 14 получат новую фронтальную камеру. Изменится ли датчик, неизвестно, но аналитик сообщает о наличии автофокуса и о диафрагме F/1.9.  

    То есть новые iPhone смогут делать портреты на фронтальную камеру с большей глубиной резкости, а автофокус будет играть важную роль в том числе в приложениях для видеозвонков. Кроме того, фронтальная камера новых смартфонов должна обеспечивать более качественную картинку при недостаточном освещении. 

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