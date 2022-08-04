iPhone 13 Pro рекордно подешевел в России

Как сообщает Hi-Tech Mail.ru, смартфон iPhone 13 Pro (обзор) значительно подешевел в российских магазинах спустя почти девять месяцев с момента старта официальных продаж.





Компания Apple начала продажи iPhone 13 Pro в России 24 сентября по рекомендованной розничной цене от 99 990 рублей.

Теперь же в ряде магазинов iPhone 13 Pro можно найти дешевле 75 тысяч рублей, а рекордное предложение для Москвы и России в целом составляет 70 980 рублей.

Интересно, что после того как Apple объявила о прекращении продаж в России, у некоторых официальных ретейлеров цена на iPhone 13 Pro заметно выросла. Например, на момент написания новости в «Связном» базовая версия iPhone 13 Pro с 128 ГБ памяти оценена в 119 000 рублей, да ещё и с «учётом скидки» с 199 990 рублей.