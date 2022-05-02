iPhone 13 Pro Max занял только пятое место. Опубликован свежий рейтинг список производительности устройств с iOS

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Сегодня был опубликован апрельский список производительности AnTuTu для устройств, которые работают под управлением операционной системы iOS. Планшеты iPad с однокристальными системами Apple M1 по-прежнему занимают первые позиции.





Эти данные собирались с 1 по 30 апреля. Результаты, отображаемые в списке, представляют собой средний балл, а не наивысший. Первое место занял iPad Pro 5 с экраном диагональю 12,9 дюйма, результат которого составил 1257209 баллов. Второе место занял 11-дюймовый iPad Pro 5, который набирает в среднем 1190035 баллов. Третье место досталось iPad Air5 с результатом 1070355.

Главной особенностью трех этих планшетов является однокристальная система Apple M1. iPhone 13 Pro Max занял только пятое место. Остальные позиции показаны в таблице ниже.