iPhone 13 Pro Max, Google Pixel 6 Pro и Samsung Galaxy S22 Ultra можно быстро «превратить» в Nothing Phone (1) . Представлены аксессуары Something

На этой неделе компания Nothing, основанная бывшим соучредителем OnePlus Карлом Пеем, официально выпустила свой первый смартфон под названием Nothing Phone (1) с уникальным дизайном задней панели.

Практически сразу после этого Dbrand, производитель аксессуаров, сделал свой анонс. Компания Dbrand выпустила наклейки и защитные чехлы, похожие на заднюю панель Nothing Phone (1) для различных мобильных телефонов. При этом производитель имитировал стиль официального сайта Nothing и назвал свою продукцию в том же ключе — Something.





Согласно официальному сайту Dbrand, наклейки и чехол Something в настоящее время доступны для iPhone 13 Pro Max, Pixel 6 Pro и Samsung Galaxy S22 Ultra, но компания сообщила The Verge, что скоро появятся версии для других телефонов.





Наклейка Something имеет толщину всего 0,23 мм, она устойчива к царапинам и стоит 25 долларов. Чехол для телефона имеет защиту от ударов военного уровня, но стоит 50 долларов.