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iPhone 13 Pro и Nothing Phone (1) сравнили вживую. Фотографии новинки в двух цветах

iPhone 13 Pro и Nothing Phone (1) сравнили вживую. Фотографии новинки в двух цветах

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Сетевой инсайдер Бен Гескин (Ben Geskin), который регулярно публикует интересные концепт-арты и рендеры на основании слухов и различных утечек, вчера побывал на презентации оригинального смартфона Nothing Phone (1), а также выложил живые фото новинки.


Интересно выглядит сравнение iPhone 13 Pro и Nothing Phone (1). У смартфонов есть что-то общее.

Смартфон будет доступен в двух цветовых вариантах: белом и сером. Оба смотрятся действительно необычно. Такой смартфон не захочется прятать под чехлом.

iPhone 13 Pro и Nothing Phone (1) сравнили вживую. Фотографии новинки в двух цветах
iPhone 13 Pro и Nothing Phone (1) сравнили вживую. Фотографии новинки в двух цветах

Напомним, младшая версия Nothing Phone (1) с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 475 долларов. Все подробности о характеристиках устройства вы можете узнать в нашем анонсе.

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