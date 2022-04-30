iPhone 13 подешевел сразу на 185 долларов в Китае

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В данный момент желающие могут приобрести младшую версию смартфона iPhone 13, которая оснащена 128 ГБ энергонезависимой флеш-памяти, по цене 725 долларов в Китае. Рекомендованная розничная цена устройства в стране составляет 910 долларов, так что скидка составляет 185 долларов.

iPhone 13 оснащён 6,1-дюймовым OLED-экраном с поддержкой технологии True Tone, однокристальной системой Apple A15 Bionic и 4 ГБ оперативной памяти. Все камеры смартфона оснащены датчиками изображения разрешением 12 Мп.





Ёмкость аккумулятора составляет 3240 мА•ч, при этом поддерживается 23-ваттную зарядка, а также 15-ваттная беспроводная зарядка. Смартфон соответствует степени защиты IP68, имеет стереодинамики и NFC.

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