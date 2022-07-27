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iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 и iPhone 12 mini стали самыми продаваемыми смартфонами Apple в Индии. Поставки взлетели почти на 100%.

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 и iPhone 12 mini стали самыми продаваемыми смартфонами Apple в Индии. Поставки взлетели почти на 100%.

По данным Taiwan Business Times, во втором квартале поставки iPhone в Индии достигли 1,2 млн единиц. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году поставки выросли на 94%, а доля рынка Apple увеличилась примерно до 4%.

iPhone продается в Индии уже много лет, но из-за высокой цены продажи в Индии всегда были низкими. По текущему объему продаж Apple все еще не смогла попасть в пятерку лидеров индийского рынка. Согласно последним новостям, опубликованным Canalys, во втором квартале В 2022 году объем поставок смартфонов в Индии достиг 36,4 млн единиц, что на 5% меньше, чем в предыдущем квартале.


Хотя самый дешевый iPhone SE в линейке продуктов Apple был доступен в Индии с начала марта, источник сообщает, что во втором квартале самыми популярными смартфонами Apple на индийском рынке мобильных телефонов были iPhone 12 и iPhone 12 mini, iPhone 13 и iPhone 13 mini. Два поколения моделей вместе обеспечили почти 1 миллион единиц, и все они были произведены в Индии, что считалось важным фактором роста продаж iPhone в Индии.

Согласно данным, ранее опубликованным Canalys, во втором квартале 2022 года мировые поставки смартфонов упали на 9% в годовом исчислении. Производители вынуждены пересмотреть свои стратегии роста во втором квартале, поскольку перспективы рынка смартфонов пошатнулись.

На данный момент снижение спроса на смартфоны вызывает серьезную озабоченность во всей цепочке поставок.

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