iPhone 12 рекордно подешевел в России

Как сообщает Hi-Tech Mail.ru, стоимость базовой версии смартфона iPhone 12 (обзор) на российском рынке значительно снизилась, преодолев очередной «психологический рубеж» и упав более чем на 35% по сравнению со стартовой ценой.

Напомним, компания Apple начала продажи iPhone 12 в России осенью 2020 года по рекомендованной розничной цене от 80 000 рублей.

Сейчас российские ретейлеры предлагают модель заметно дешевле. Во многих магазинах iPhone 12 можно найти менее чем за 52 тысячи рублей, а рекордное предложение для Москвы и России составляет 49 990 рублей.

Среди основных характеристик iPhone 12 — 6,1-дюймовый OLED-дисплей, однокристальная система Apple A14 Bionic, 4 ГБ оперативной памяти, двойная основная камера с датчиками изображения разрешением 12 Мп, система Face ID и поддержка беспроводной магнитной зарядки MagSafe.