iPhone 12 Pro Max значительно подешевел в России

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iPhone 12 Pro Max появился в России в ноябре 2020 года по рекомендованной цене 110 тысяч рублей, однако сейчас смартфон можно приобрести гораздо дешевле. Стоимость его в российских интернет-магазинах опустилась ниже отметки в 80 тысяч рублей.





iPhone 12 Pro Max со 128 ГБ флеш-памяти в серебристом, сером или синем цвете можно приобрести за 76 – 77 тысяч рублей – обычный iPhone 12 Pro стоит примерно столько же. И в техническом плане, и визуально iPhone 12 Pro Max мало чем отличается от нынешнего флагмана линейки iPhone 13, так что это вполне актуальная покупка, особенно с учетом сниженной стоимости.