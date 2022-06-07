iOS 16 улучшила камеру iPhone: наглядные примеры

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Сетевой инсайдер Бен Гескин (Ben Geskin), который регулярно публикует интересные концепт-арты и рендеры на основании слухов и различных, поделился ещё одним наблюдением о нововведениях операционной системы iOS 16.









Он подтвердил, что приложение камеры теперь более качественно размывает объекты на переднем плане для более реалистичного эффекта глубины резкости. Это работает как в режиме 1х, так и при 3-кратном зуме.

Бен Гескин пользуется смартфоном iPhone 13 Pro. При этом в комментариях к его посту пользователь подтвердил, что данная функция не появилась на iPhone 11.









Ранее тот же инсайдер установил бета-версию iOS 16 на iPhone 13 Pro, после чего оказалось, что ёмкость батареи уменьшилась со 100% изначальной ёмкости до 97%.