Технологии0

iOS 16 улучшила камеру iPhone: наглядные примеры

iOS 16 улучшила камеру iPhone: наглядные примеры

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]

Сетевой инсайдер Бен Гескин (Ben Geskin), который регулярно публикует интересные концепт-арты и рендеры на основании слухов и различных, поделился ещё одним наблюдением о нововведениях операционной системы iOS 16.


iOS 16 улучшила камеру iPhone: наглядные примеры

Он подтвердил, что приложение камеры теперь более качественно размывает объекты на переднем плане для более реалистичного эффекта глубины резкости. Это работает как в режиме 1х, так и при 3-кратном зуме.

Бен Гескин пользуется смартфоном iPhone 13 Pro. При этом в комментариях к его посту пользователь подтвердил, что данная функция не появилась на iPhone 11.

iOS 16 улучшила камеру iPhone: наглядные примеры
iOS 16 улучшила камеру iPhone: наглядные примеры

Ранее тот же инсайдер установил бета-версию iOS 16 на iPhone 13 Pro, после чего оказалось, что ёмкость батареи уменьшилась со 100% изначальной ёмкости до 97%.

Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
apple
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.