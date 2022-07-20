iOS 15 впервые взломали, джейлбрейк для iPhone и iPad скоро появится

Хакерская группа Odyssey Team объявила о первом взломе iOS 15, что позволит вскоре выпустить инструмент для джейлбрейка под названием Cheyote.





По словам разработчиков, инструмент Cheyote изначально будет работать только с iOS 15.0 до iOS 15.1.1, выпущенной в ноябре прошлого года. Разработчики собираются обеспечить впоследствии поддержку версий до iOS 15.4.1, но это, вероятно, займет некоторое время, поскольку Apple значительно усложнила процесс джейлбрейка в последних версиях своей мобильной операционной системы.





Напомним, что хотя джейлбрейк снимает ограничения и позволяет изменять программное обеспечение и загружать приложения не из App Store, это является нарушением пользовательского лицензионного соглашения Apple, с которым соглашается каждый пользователь iOS. Взлом технически аннулирует гарантию.