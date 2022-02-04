Инженер Наурзоков рассказал, как спасти залитый водой ноутбук

Инженер Наурзоков рассказал, как спасти залитый водой ноутбук Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Привычка перекусывать на рабочем месте может обернуться неприятностями для цифровой техники. Например, можно случайно вылить на ноутбук воду или, что еще хуже, чай или кофе.

Что делать в таких случаях для спасения техники, рассказал инженер по проектным решениям компании Acer Назир Наурзоков. В разговоре с изданием Pravda.Ru эксперт отметил, что очень важно первые шаги предпринять быстро. Это увеличит шансы сохранить само устройство и данные на нем. Сразу следует отключить питание. Выдернуть шнур из сети, нажать кнопку выключения на самом устройстве. Далее необходимо отключить от ноутбука все внешние устройства: мышки, флешки, наушники и тому подобное. Следующий этап — перевернуть устройство клавиатурой вниз. Жидкости требуется время, чтобы затечь под клавиши и попасть внутрь ноутбука. Следовательно, чем быстрее его перевернуть — тем больше шансов, что этого еще не произошло. Наконец салфеткой или тряпочкой нужно протереть устройство в тех местах, где заметна влага. После чего оставить ноутбук сохнуть не менее, чем на 48 часов.

Однако самое лучшее — это отнести ноутбук в сервис. Специалист заметит намеки на возможное окисление контактов или другие повреждения и сможет решить возможные проблемы быстрее и эффективнее.

 
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