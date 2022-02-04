Инженер Наурзоков рассказал, как спасти залитый водой ноутбук

Привычка перекусывать на рабочем месте может обернуться неприятностями для цифровой техники. Например, можно случайно вылить на ноутбук воду или, что еще хуже, чай или кофе.

Что делать в таких случаях для спасения техники, рассказал инженер по проектным решениям компании Acer Назир Наурзоков. В разговоре с изданием Pravda.Ru эксперт отметил, что очень важно первые шаги предпринять быстро. Это увеличит шансы сохранить само устройство и данные на нем. Сразу следует отключить питание. Выдернуть шнур из сети, нажать кнопку выключения на самом устройстве. Далее необходимо отключить от ноутбука все внешние устройства: мышки, флешки, наушники и тому подобное. Следующий этап — перевернуть устройство клавиатурой вниз. Жидкости требуется время, чтобы затечь под клавиши и попасть внутрь ноутбука. Следовательно, чем быстрее его перевернуть — тем больше шансов, что этого еще не произошло. Наконец салфеткой или тряпочкой нужно протереть устройство в тех местах, где заметна влага. После чего оставить ноутбук сохнуть не менее, чем на 48 часов.

Однако самое лучшее — это отнести ноутбук в сервис. Специалист заметит намеки на возможное окисление контактов или другие повреждения и сможет решить возможные проблемы быстрее и эффективнее.

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