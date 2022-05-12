«Инвитро»: мальчики в полтора раза чаще девочек сталкиваются с сезонной аллергией

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Несовершеннолетние мальчики чаще девочек получают положительную пробу на сезонную аллергию. Такие результаты выявило исследование лаборатории «Инвитро».
Для статистики использовали две панели проб. Всего было рассмотрено 4,5 тысячи пациентов из всех регионов России. Результаты показали, что мальчики на 64% чаще страдают аллергией, передает РИА Новости.
«В группе детей, которые сдают анализы на аллергию, заметно больше мальчиков, это еще раз подтверждает, что аллергическими заболеваниями мальчики подвержены чаще девочек», — отметили в лаборатории.
Известно также, что с возрастом подобная тенденция изменяется. С сезонной аллергией чаще сталкиваются пожилые женщины. Так, положительную пробу получила практически каждая третья пациентка.
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