Инвестиции в Московскую область достигли 4,63 млрд рублей по итогам мая

Московская область в мае привлекла 10 инвесторов, готовых вложить в развитие региона 4,63 млрд рублей и создать 550 новых рабочих мест, сообщает сайт «Вести Подмосковья».
Инвесторов привлекли пищевая и химическая отрасли, сфера строительства и топливно-энергетический комплекс.
«Для предпринимателей Подмосковья разработан широкий пакет региональных мер поддержки, что позволяет сохранять высокий уровень инвестиционной активности в регионе. Так, в мае 2022 года при содействии Корпорации развития Московской области на территорию региона привлечено 10 инвесторов с общим объемом инвестиций порядка 4,63 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит создать в Подмосковье более 550 рабочих мест. Всего с начала 2022 года при участии КРМО в Подмосковье привлечено свыше 30 инвесторов», – отметила зампредседателя правительства, министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Все инвесторы, привлеченные в мае в Московскую область, являются российскими. Некоторые из них выбрали этот регион для реализации проектов по импортозамещению. В Московской области запланированы строительство СПГ-завода, открытие производства сухих клеев для гофрокартона, запуск предприятия, занимающегося выпуском стеновых и потолочных панелей, открытие фабрики по изготовлению биодобавок и др.
Появление инвесторов говорит о готовности предпринимателей работать в непростых условиях, а также свидетельствует, что в регионе привлекательные условия для производственной деятельности. В целом в Московской области запланировано вложить в импортозамещающие предприятия 104 млрд рублей.
Депутат ГД Владимир Гундяев связывает промышленный рост Подмосковья с работой команды губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщают «Народные новости». В I квартале 2022 года промышленный рост региона достиг 7%.