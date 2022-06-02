Инвестиции в Московскую область достигли 4,63 млрд рублей по итогам мая

«Для предпринимателей Подмосковья разработан широкий пакет региональных мер поддержки, что позволяет сохранять высокий уровень инвестиционной активности в регионе. Так, в мае 2022 года при содействии Корпорации развития Московской области на территорию региона привлечено 10 инвесторов с общим объемом инвестиций порядка 4,63 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит создать в Подмосковье более 550 рабочих мест. Всего с начала 2022 года при участии КРМО в Подмосковье привлечено свыше 30 инвесторов», – отметила зампредседателя правительства, министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.