«Инвестиции в Америку, которые бывают раз в поколение». Президент США подписал закон о поддержке производства полупроводников в стране на 280 миллиардов долларов

Президент США Джо Байден подписал закон о выделении поддержки в размере 280 миллиардов долларов на развитие производства полупроводников в стране. Он назвал инициативу «инвестициями в Америку, которые бывают раз в поколение».





«Нам нужно производить чипы здесь, чтобы снизить издержки и создать рабочие места», — подчеркнул он перед подписанием документа. Байден отметил, что полупроводники, в частности, применяются при производстве противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые США направляют на Украину. «Вполне ясно, что нам нужны эти полупроводники не только для Javelin, но и для вооружений будущего», — подчеркнул он. «Китай пытается опередить нас в производстве новейших чипов», — добавил Байден.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) во время выступления выразил уверенность в том, что реализация указанных мер по поддержке производства полупроводников позволит США «покончить с зависимостью от поставок чипов из-за рубежа». Как констатировала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, закон направлен на то, чтобы США «могли победить любую страну в конкурентной борьбе».

В конце июля данную законодательную инициативу одобрили обе палаты Конгресса США. Она, в частности, предусматривает выделение из бюджета 52 миллиарда долларов в виде субсидий на развитие производства полупроводников в стране. Кроме того, предполагается ассигнование в последующие годы средств на научно-технические инновации, создание региональных технологических центров, а также на иные нужды. Некоторые составляющие данной инициативы могут потребовать дополнительного согласования. В конце июля министр торговли США Джина Раймондо заявила, что законопроект необходим правительству для повышения конкурентоспособности в противостоянии с Китаем.