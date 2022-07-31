Интригующий самолёт Нэнси Пелоси стал самым отслеживаемым бортом Flightradar24

Самолета Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Boeing C-40С с регистрационным номером 09-0540, на борту которого находилась спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, стал самым отслеживаемым воздушным судном по данным сервиса Flightradar24.

30 июля Нэнси Пелоси взошла на борт самолета, который вылетел с авиабазы Эндрюс в штате Мэриленд в сторону Тихого океана. Полет привлек огромное внимание пользователей со всего мира. По данным веб-сервиса Flightradar24, который отслеживает движение самолетов, за самолётом следили более 100 тысяч человек. В марте звание самого отслеживаемого борта занимал 59-летний Boeing RC-135W «Rivet Joint», за которым следили около 10 000 человек.





Пелоси собирается посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Огромное внимание самолёт привлек по причине возможного посещения Нэнси Пелоси Тайваня, что может привести к началу вооружённого столкновения между США и Китаем. Если Пелоси прилетит на Тайвань, она станет первым спикером палаты представителей США, побывавшим на острове за последние 25 лет.

28 июля глава КНР Си Цзиньпин пообщался по телефону с президентом США Джо Байденом, предупредив его, что тот «играет с огнем» и может обжечься.

Вчера стало известно, что Flightradar24 скрыл местоположение самолета Нэнси Пелоси.