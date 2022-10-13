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Интервью с покойным Стивом Джобсом появилось в Сети

Интервью с покойным Стивом Джобсом появилось в Сети
Global Look Press | Eric Slomanson

Американский предприниматель Стив Джобс скончался 5 октября 2011 года. Несмотря на это, недавно в Сети появилось его интервью.

Ресурс Podcast.ai опубликовал почти 20-минутную беседу между ведущим Джо Роганом и Стивом Джобсом. Сгенерированная беседа была сделана с помощью искусственного интеллекта.

В начале интервью ведущий подкаста воздает бизнесмену должное за его новаторство. Кроме этого, он сравнивает собеседника с героем Патрика Суэйзи в фильме «Призрак».

В процессе беседы затрагивается тема создания компании Apple. Джобс рассказывает зрителю о первых годах работы фирмы, передает портал «Новые известия».

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