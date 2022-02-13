Интервью с Максимом Кадаковым: как будет меняться авторынок и стоит ли покупать машины из Китая

Россияне часто колеблются при выборе автомобиля, так как рынок заполнили разны производители. О том, как выбрать машину, какие опции в ней должны быть обязательно, а также о новом конкурсе от журнала «За рулем» рассказал автоэксперт, главный редактор издания Максим Кадаков в интервью «Народным Новостям».

— Бытует мнение, что покупку автомобиля лучше отложить примерно на два года из-за острой нехватки новых машин у дилеров. На этом фоне резко взлетели цены на новые авто, а следом подтянулся и вторичный рынок. Согласны ли вы с такой оценкой? Когда дефицит электронных плат удастся ликвидировать, увидим ли мы впервые в жизни снижение цен?

— Я не совсем согласен с утверждением, что покупку автомобиля необходимо откладывать, потому что сделать это может человек, которому автомобиль не очень нужен или не нужны обновления.

Сегодня всех интересует, пойдут ли цены на авто вниз в будущем и из-за чего и возникает предположение, что лучше покупку автомобиля отложить. Однако уже сейчас очевидно, что цены падать не будут. От того, что Вы отложите покупку автомобиля, который вам нужен, Вы в деньгах практически не выиграете, нет никаких предпосылок тому, чтобы автомобили начали дешеветь.

Но, если дефицит электронных плат все же будет преодолен, цены успокоятся и есть надежды, что они уже начнут «успокаиваться» во второй половине этого года. Однако это не значит, что они стремительно пойдут вниз.

Рекомендованные розничные цены, которые переписывают производители, будут переписываться только вверх или в какой-то момент остановятся. Они не пойдут вниз не при каких обстоятельствах, это очевидно. Единственное, что может опускаться в перспективе, это дилерские накрутки, которые дилеры делают исходя из нашего законодательства.

Дилеры не могут просто взять и переписать ценник и продавать машину не за миллион, а за полтора, и вынуждены придумывать какие-то пути, чтобы продавать автомобили выше цены продаж, вот они и придумывают эти ходы — оборудование, какие-то финансовые услуги и так далее. Если качели спроса и предложения выровняются, то конечно и дилеры свои аппетиты ужмут и будут продавать как раньше, условно говоря в каких-то разумных пределах, на это можно надеяться, но случится ли это так.

Каждый сам должен сделать вывод, нужно ли ему откладывать покупку автомобиля или не нужно, или идти на вторичный рынок, хотя на вторичном рынке та же история и цены выросли тоже.

— Недавно видел топ-20 внедорожников по цене до 1,5 млн рублей. Примерно половину списка занимают китайские производители. Тем не менее, в России остается недоверие к автопродукции этой страны. Как вы считаете, в 2022 году китайские машины достойны внимания или лучше выбрать, попавших в тот же список недорогих «французов» или «корейцев»?

— Все дорожает и чудес на свете не бывает, как только вы начинаете выпускать, делать более-менее приличные машины, они по цене подтягиваются к другим, приличным производителям автомобилей, неважно где этот автомобиль выпускается, конечно, есть территориальное влияние на цены.

Условно автомобиль, выпускаемый одного качества в Германии, будет стоить дороже, чем автомобиль, выпускаемый в России. Если предположить, что мы завтра изобретем Volkswagen и будем его выпускать. Наверное, российский Tiguan, исходя из стоимости рабочей силы и прочих нюансов, будет стоить подешевле, чем Tiguan оригинальный из Германии. Но общая история такая: если вы выпускаете хороший автомобиль с добротными комплектующими, если он хорошо собран, красиво выглядит и так далее, он начинает стоить дороже. Китайские машины действительно стали получше, а некоторые даже стали действительно хорошими автомобилями, которые уже можно спокойно покупать. Но надо признать, они перестали быть дешевыми.

Мы же всегда мечтаем купить дорогое авто по дешевой цене, но мы никак не поймаем этот момент, потому что его в принципе нет.

Раньше покупали китайские автомобили, потому что они были откровенно дешевыми, туда поставили какое-то оборудование, которое работало через пень-колоду. Кондиционер не очень хорошо холодил, тормозные колодки быстро изнашивались, купить им замену было невозможно — ни тормозные колодки, ни комплектующие, но люди как-то с этим мирились.

Сегодня же выбор очень сложный, что брать — за полтора миллиона китайскую машину или за миллион семьсот условно корейскую.

Покупательский потенциал для китайских автомобилей на нашем рынке резко расширился, поэтому можно сделать вывод, исходя из результатов 2021 года, что китайские машины стали покупать смелее. Появились люди, которые даже активно защищают свою точку зрения по отношению к этим автомобилям и в какой-то степени через сарафанное радио их пропагандируют. Мол, я купил, мне нравится, меня устраивает, недорого, все хорошо, все нормально работает и так далее.

Мое личное мнение, если бы сейчас я покупал себе автомобиль в этой ценовой категории, наверное, я все-таки китайский автомобиль не купил бы, потому что во многих китайских автомобилях есть вещи, которые меня не устраивают.

— В современных автомобилях огромное количество опций. Далеко не все водители их активно используют, особенно это касается старшего поколения. Что, на ваш взгляд, точно должно быть в современном авто, а без чего можно обойтись? Речь идет не только об опциях комфорта, но и системах безопасности.

— Все зависит от того, с колокольни какого покупателя мы на это смотрим. Есть покупатели, для которых важны десять позиций и все тут, есть не очень требовательный покупатель, а есть покупатель, который действительно покупает дорогие автомобили с кучей всего и для них уже важен не сам автомобиль, а еще и тот образ жизни, и те приятности, которые автомобиль приносит.

Я думаю, что важнее всего опции, которые напрямую влияют на комфорт и безопасность. Хорошо работающая климатическая установка, климат-контроль, это важная вещь. Системы обогрева очень важны, начиная от обогрева сидений, в том числе и задних, и заканчивая обогревом руля, лобового стекла, в идеале форсунок омывателя, это важные вещи. Естественно системы, которые влияют напрямую на безопасность, это система стабилизации.

Не особо важные опции, это, наверное, Ambilight-подсветка, цвет которой можно менять. На дорогих автомобилях регулируемая подвеска с электронной активностью, на многих авто она работает не чуть не лучше, чем пружинная. Обычный неискушенный водитель не заметит качество работы этой подвески, меняет она в реальности что-то или нет. Наверное, можно отказаться от каких-то всяких расцвечивающих интерьер накладочек, вставочек, строчечек и каких-то цветовых или фактурных решений, наверное, без этого можно прожить.

Впрочем, для кого-то и цвет обивки салона, или возможность подобрать этот цвет по своему желанию, это тоже не менее важная вещь чем управляемость автомобилем, такие покупатели тоже есть.

— Расскажите, пожалуйста, про проект Гран-при «За рулем». Насколько мы знаем, пройдет розыгрыш автомобилей «Нива». Можете ли вы раскрыть условия конкурса?

— Гран-при «За рулем» — это ежегодный конкурс, который проводит журнал «За рулем». Мы определяем лучшие автомобили, которые вышли на российский рынок за последний год.

Сейчас мы определяем лучшие автомобили, которые поступили в продажу на российский рынок в 2021 году с 1 января по 1 декабря.

Принципиальное отличие от многих других конкурсов заключается в том, что это лучший автомобиль не по версии Максима Кадакова, не по версии редакции журнала «За рулем», а за автомобили голосуют наши читатели журнала или посетители сайта и зрители нашего YouTube-канала. Не мы редакцией собираемся и решаем или другие профессионалы, а реальные люди.

Вполне возможно, что не все из них могут купить себе условно Toyota Camry или Volkswagen Tiguan, но многие голосуют. Люди голосуют, кто-то за реальные автомобили, которые они могут купить, кто-то за потенциальные которые бы они хотели купить. В любом случае это реальные голоса живых людей. Соответственно мы видим уже сложившуюся картину.

Все автомобили разбиты по одиннадцати классам, есть даже класс электромобилей, потому что появились новые модели, есть компактные легковые машины, среднеразмерные, большие, кроссоверы и легкие коммерческие автомобили, фургончики и пикапы. Люди в каждом классе голосуют за лучший, по их мнению, автомобиль.

Результаты мы объявим во второй половине марта, голосование идет с 1 декабря по 28 февраля в течение трех месяцев. Среди тех, кто проголосовал, мы каждый год разыгрываем автомобили в случайном порядке, нет никаких правил, нам нужно только проголосовать и быть подписчиком YouTube-канала или покупателем журнала «За рулем».

С помощью генератора случайных чисел, мы выбираем из этого списка случайным образом тех счастливчиков, кому вручаем автомобили. Каждый год автомобили разные, в последние годы это были продукты АвтоВАЗа, мы вручали Vesta, Granta, потом снова Vesta, в прошлом году вручали три Niva Travel. В этом году у нас тоже три Niva, только разные: Niva Legend, классическая трехдверка, Lada Niva Legend Bronto и Niva Travel.

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