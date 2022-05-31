Интервалы движения поездов увеличат в метро Петербурга с 1 июня

Метрополитен Санкт-Петербурга перейдет на летний режим работы, сообщили представители подземки в социальных сетях.
Корректировка транспортного обслуживания носит сезонный характер и происходит дважды в год. В летний период пассажиропоток снижается, так как школьники и студенты уходят на каникулы, а жители выезжают за пределы города. В связи с этим интервалы движения поездов в подземке увеличатся, но незначительно.
«С целью оптимизации перевозок в летние месяцы размеры движения поездов на линиях метро во внепиковое время снижаются, интервалы между поездами изменяются незначительно», — говорится в сообщении.
Наполняемость вагонов останется в пределах нормы. Перед началом нового учебного года подземка снова вернется к прежнему графику работы с большей интенсивностью движения поездов.