Интервалы движения поездов увеличат в метро Петербурга с 1 июня

Корректировка транспортного обслуживания носит сезонный характер и происходит дважды в год. В летний период пассажиропоток снижается, так как школьники и студенты уходят на каникулы, а жители выезжают за пределы города. В связи с этим интервалы движения поездов в подземке увеличатся, но незначительно.