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Интервалы движения поездов увеличат в метро Петербурга с 1 июня

Интервалы движения поездов увеличат в метро Петербурга с 1 июня
pixabay.com/PD

Метрополитен Санкт-Петербурга перейдет на летний режим работы, сообщили представители подземки в социальных сетях.

Корректировка транспортного обслуживания носит сезонный характер и происходит дважды в год. В летний период пассажиропоток снижается, так как школьники и студенты уходят на каникулы, а жители выезжают за пределы города. В связи с этим интервалы движения поездов в подземке увеличатся, но незначительно.

«С целью оптимизации перевозок в летние месяцы размеры движения поездов на линиях метро во внепиковое время снижаются, интервалы между поездами изменяются незначительно», — говорится в сообщении.

Наполняемость вагонов останется в пределах нормы. Перед началом нового учебного года подземка снова вернется к прежнему графику работы с большей интенсивностью движения поездов.

летний режим метро петербург
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