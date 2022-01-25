Интервальное питание: 3 рецепта сытного и полезного ужина

Интервальное голодание — это один из видов диеты, построенной на периодическом отказе от еды. Самой распространенной считается схема 16/8. Вы полноценно едите в течение 8 часов, после чего полностью ограничиваете себя в пищи на следующие 16 часов. Наиболее популярным методом является система 16/8 — полный отказ от пищи на 16 часов и 8 часов, когда есть можно. Такое интервальное питание вынуждает тело использовать жировые запасы, что способствует похудению.
Со временем организм перестраивается, и изнурительная диета превращается в образ жизни. Но в первые недели очень сложно выдержать этот 16-часовой перерыв. Чтобы избежать срывов и разнообразить вечернее меню, предлагаю вам 3 рецепта сытного и полезного ужина. В каждом блюде содержится минимум калорий и максимум питательных веществ. Что еще более важно — это действительно вкусно!
Что есть на интервальном питании
Кокосовые кефирно-банановые маффины
На первый взгляд может показаться, что маффины слишком калорийные. Но впереди полно времени на сжигание всего лишнего. К тому же сахар можно заменить на стевию. Она намного слаще, так что понадобится совсем чуть-чуть.
Ингредиенты
- 2 стак. пшеничной или кукурузной муки
- 1 стак. кокосового сахара или обычного
- 0,5 ч. л. соли
- 1 стак. несладкой кокосовой стружки
- 2 ч. л. соды
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 2 спелых банана
- 1,5 стак. кефира
- 0,25 стак. жидкого кокосового масла
- 1 ч. л. ванильного экстракта
Приготовление
- В глубокой миске смешайте муку, кокосовый сахар и стружку, соду, соль и разрыхлитель.
- Очистите бананы и разомните мякоть вилкой. Влейте кефир, масло и ванильный экстракт, хорошо перемешайте.
- Соедините сухие и жидкие ингредиенты, перемешивайте тесто несколько минут, чтобы белые разводы полностью исчезли.
- Смажьте формочки для кексов маслом и разложите в них тесто, заполнив на 2/3 объема. Выпекайте в течение 30 минут при температуре 180 градусов.
- Готовность маффинов проверьте зубочисткой. Если она сухая, достаньте выпечку из духовки и оставьте на 15 минут. После чего можете вынуть кексы из формы.
Средиземноморский салат с просом и киноа
Идеальный вариант для легкого ужина, наполненного клетчаткой и белками. Не зря киноа считается суперфудом. Зерно стало неотъемлемой частью многих диет. И интервальное питание не стало исключением.
Ингредиенты
- 0,5 стак. проса
- 1,75 стак. воды
- 0,5 стак. киноа
- 1 крупный огурец
- 0,5 красной луковицы
- 1 крупный помидор
- 1 болгарский перец
- 2 ч. л. сушеного укропа
- 1 зуб. чеснока
- 200 г сыра фета
- 1 лимон
- 250 г белой фасоли
- 0,25 ч. л. кайенского перца
- 1 ст. л. оливкового масла
- 0,25 стак. кедровых орехов
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Приготовление:
- Залейте просо стаканом воды и варите после закипания на малом огне 5 минут. После чего выключите нагрев и оставьте на 10 минут, накрыв крышкой.
- Отдельно отварите киноа, залив оставшейся водой. Варите зерно под крышкой на умеренном огне в течение 12–14 минут после закипания.
- В это время подготовьте остальные ингредиенты. Нарежьте огурцы, помидор (мякоть без семян), очищенный перец и сыр небольшими кубиками, а лук — четвертькольцами.
- Смешайте слегка остывшие крупы с овощами, добавьте укроп, орехи, лимонный сок, фасоль без жидкости, кайенский перец, выдавите чеснок, заправьте оливковым маслом. Посолите и поперчите по вкусу, хорошо перемешайте.
Запеченные брокколи
Еще один незаменимый продукт при похудении — брокколи. В нём содержится много витаминов, которые полностью сохраняются при правильном приготовлении овоща. Попробуйте запеченные брокколи с чесночно-лимонным соусом и кедровыми орешками, слегка поджаренными, чтобы в полной мере раскрыть их вкус и аромат.
Ингредиенты
- 500 г соцветий брокколи
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. измельченного чеснока
- 2 ст. л. сливочного масла
- 0,5 ч. л. лимонной цедры
- 1–2 ст. л. лимонного сока
- 2 ст. л. кедровых орехов
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
Приготовление:
- Разберите брокколи на соцветия и смешайте их с оливковым маслом, посолите и поперчите.
- Застелите противень пергаментной бумагой и разложите брокколи в один слой. Запекайте в разогретой до 260 градусов духовке до мягкости. Каждые 12 минут переворачивайте соцветия, чтобы они равномерно пропеклись.
- В это время разогрейте сковороду со сливочным маслом и обжарьте чеснок вместе с лимонной цедрой на среднем огне 1 минуту. Постоянно помешивайте, чтобы не подгорело.
- Когда чеснок с цедрой остынут, влейте в смесь сок лимона. Выложите готовые соцветия на тарелку и полейте получившимся соусом, затем тщательно перемешайте.
- На сухой чистой сковороде обжарьте кедровые орешки до золотистого цвета и добавьте к брокколи.
Чтобы готовить вкусную и полезную еду, не нужно быть поваром. Достаточно знать парочку хороших рецептов. С ними любая диета или интервальное питание станет проще. А вы пробовали голодать по системе 16/8?
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