Интернет от Starlink теперь можно использовать в автомобилях и самолётах — Федеральная комиссия по связи США дала «добро»

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Федеральная комиссия по связи США (FCC) дала SpaceX разрешение на использование спутниковой интернет-системы Starlink на транспортных средствах, включая автомобили, грузовики, лодки и самолёты. Это позволит использовать сеть где угодно.





Компания SpaceX обратилась к регулятору с просьбой разрешить использование терминалов Starlink на движущихся транспортных средствах в марте прошлого года. И вот теперь разрешение есть. Клиентам нужно приобрести персональную наземную антенну или пользовательский терминал, чтобы связываться со спутниками и подключаться к глобальной сети.

Параллельно FCC удовлетворила запрос другой спутниковой компании, Kepler Communications. Также в ведомстве заявили, что Kepler и SpaceX должны подчиняться любым будущим правилам, которые установят с комиссии.

Ранее сообщалось, что Starlink может появиться на круизных лайнерах и в украинских поездах.