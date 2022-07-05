Интернет-издание ProOren.ru стало информпартнером Медиагруппы «Патриот»

Медиагруппа «Патриот» объявила о начале информационного сотрудничества с интернет-изданием ProOren.ru
ProOren.ru является прогрессивным и современным медиаресурсом, который быстро реагирует на события в Оренбурге, в России и за рубежом. Корреспонденты издания находятся в постоянном контакте с аудиторией и готовы осветить важные проблемы.
«Мы ценим актуальный и эксклюзивный контент, который интересен нашим читателям. Поэтому партнерство с ProOren.ru — отличная возможность для нас узнать больше о жизни Оренбуржья. К нам присоединились настоящие профессионалы своего дела. Я уверен, что нас ждет плодотворная совместная работа», — отметил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.
Как заявил главный редактор ProOren.ru Александр Медведев, такое сотрудничество позволяет расширять кругозор и перенимать положительный опыт коллег. В рамках информпартнерства планируется обмен актуальными новостями и поддержка значимых российских мероприятий.