Интернет-издание ProOren.ru стало информпартнером Медиагруппы «Патриот»

«Мы ценим актуальный и эксклюзивный контент, который интересен нашим читателям. Поэтому партнерство с ProOren.ru — отличная возможность для нас узнать больше о жизни Оренбуржья. К нам присоединились настоящие профессионалы своего дела. Я уверен, что нас ждет плодотворная совместная работа», — отметил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.