«Интерфакс»: суд решил освободить экс-министра Улюкаева досрочно

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного за получение взятки экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, сообщает «Интерфакс».
Источник агентства сообщил, что вопрос о досрочном освобождении Улюкаева был решен 27 апреля. До вступления решения в силу он останется в колонии.
Собеседник «Интерфакса» отметил, что прокуратура и администрация колонии не были против условно-досрочного освобождения министра. Они отметили его хорошее поведение, утверждает источник.
Если решение суда в Твери не будет обжаловано, то Улюкаев сможет покинуть колонию в середине мая. «Интерфакс» отмечает, что данная информация официально не подтверждена.
Суд признал экс-министра виновным в получении взятки в размере 2 миллионов долларов. Свою вину политик не признал. Об этом информирует «Царьград».