Интерес к подержанным машинам оживил российский авторынок в мае

Автомобильный рынок России демонстрирует большую активность, чем в середине весны. Таким наблюдением поделился портал Yakutsk.ru со ссылкой на Telegram-канал Proconomics.
В мае было выдано 29,5 тысячи автокредитов, и это на 53,3% больше, чем в апреле. Наибольший прирост обеспечил именно вторичный рынок, где транспортные средства более доступны.
«Российский автомобильный рынок начал “оживать” за счет того, что растут продажи на подержанные автомобили, так будет продолжаться практически весь 2022 года, пока российское автопроизводство пытаются восстановить», — говорится в материале.
Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее предложил направить господдержку отечественному автопрому. В частности, он призвал освободить на три года от уплаты транспортного налога россиян, которые будут приобретать машины местного производства.