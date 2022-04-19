Интерактивная выставка о вирусах открылась в Салехарде

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Выставка «Люди и вирусы. Борьба за первенство мира» открылась в Салехарде. На ней гостям в интерактивной форме расскажут о возникновении инфекций и борьбе с ними.
Для экспозиции выставочный зал в МВК имени И.С. Шемановского превратили в интерактивный лабиринт с мультимедийными и графическими элементами. Выставка разделена на пять направлений. Организаторы собрали факты и вирусологии. Посетители смогут окунуться в историю всемирной борьбы с инфекциями от средневековья до эпидемий XXI века, пишет ИА «Север-Пресс».
Особое внимание привлекают макеты возбудителей. Для них в музеях отвели воздушное пространство под потолком. Посетители смогут на безопасном расстоянии разглядеть в 3D-модели вирусов и бактерий.
Ранее стало известно об открытии выставки «АртДом» в московском Центре современного искусства «Винзавод». Целью экспозиции является способствование развитию российского дизайна и производства.