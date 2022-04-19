Интерактивная выставка о вирусах открылась в Салехарде

Для экспозиции выставочный зал в МВК имени И.С. Шемановского превратили в интерактивный лабиринт с мультимедийными и графическими элементами. Выставка разделена на пять направлений. Организаторы собрали факты и вирусологии. Посетители смогут окунуться в историю всемирной борьбы с инфекциями от средневековья до эпидемий XXI века, пишет ИА «Север-Пресс».