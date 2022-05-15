Intel выпускает технологию XeSS для своих видеокарт, которых на рынке практически нет. XeSS станет доступна 20 мая

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Продюсер студии Massive Work Studio рассказал, что их грядущая игра Domlen будет поддерживать технологию суперсемплинга Intel XeSS.





Игра станет первой на рынке, которая будет поддерживать все три подобных технологии: AMD FSR, Nvidia DLSS и Intel XeSS. И выйдет игра уже 20 мая. И тут нужно сказать, что поддержка Intel XeSS будет реализована в тот же день посредством патча нулевого дня.

Таким образом, фактически Intel XeSS дебютирует именно 20 мая, то есть уже через пять дней. И это очень любопытно, учитывая, что видеокарт Intel Arc на рынке условно нет, и за пять дней они не появятся. Напомним, Intel анонсировала только две младшие мобильные 3D-карты, но даже их купить практически невозможно. И в итоге компания запускает технологию суперсемплинга для видеокарт, которых нет. А если вспомнить последние данные об очередном переносе настольных адаптеров, неясно, когда такие карты вообще появятся.

Да, Intel XeSS, как и AMD FSR, является открытой технологией, поддерживать которую технически смогут и видеокарты конкурентов, но для самой Intel в данный момент это может быть даже минусом.