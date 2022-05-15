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    Intel выпускает технологию XeSS для своих видеокарт, которых на рынке практически нет. XeSS станет доступна 20 мая

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Intel выпускает технологию XeSS для своих видеокарт, которых на рынке практически нет. XeSS станет доступна 20 мая

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    Продюсер студии Massive Work Studio рассказал, что их грядущая игра Domlen будет поддерживать технологию суперсемплинга Intel XeSS.  


    Игра станет первой на рынке, которая будет поддерживать все три подобных технологии: AMD FSR, Nvidia DLSS и Intel XeSS. И выйдет игра уже 20 мая. И тут нужно сказать, что поддержка Intel XeSS будет реализована в тот же день посредством патча нулевого дня.  

    Таким образом, фактически Intel XeSS дебютирует именно 20 мая, то есть уже через пять дней. И это очень любопытно, учитывая, что видеокарт Intel Arc на рынке условно нет, и за пять дней они не появятся. Напомним, Intel анонсировала только две младшие мобильные 3D-карты, но даже их купить практически невозможно. И в итоге компания запускает технологию суперсемплинга для видеокарт, которых нет. А если вспомнить последние данные об очередном переносе настольных адаптеров, неясно, когда такие карты вообще появятся. 

    Да, Intel XeSS, как и AMD FSR, является открытой технологией, поддерживать которую технически смогут и видеокарты конкурентов, но для самой Intel в данный момент это может быть даже минусом.  

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