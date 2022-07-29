Intel спешит вывести новые процессоры на рынок. Компания рассказала, когда запустит Raptor Lake

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Компания Intel примерно описала график выхода новых процессоров Raptor Lake. Точных дат пока нет, но Intel говорит, что настольные CPU стоит ожидать осенью, а мобильные выйдут в конце года.





Мы опираемся на лидерство Alder Lake с Raptor Lake во второй половине этого года и Meteor Lake в 2023 году. На сегодняшний день мы отгрузили более 35 млн единиц Alder Lake. На текущем рынке мы также наблюдаем относительную силу премиальных решений. Мы рассчитываем развить этот импульс с запуском семейства продуктов нового поколения — Raptor Lake — начиная с наших настольных CPU этой осенью, а к концу года — с семейством мобильных устройств. Семейство Raptor Lake предложит клиентам значительные преимущества, включая двузначный прирост производительности от поколения к поколению и совместимость сокетов с Alder Lake. А в 2023 году мы представим наш первый дезагрегированный CPU на базе Intel 4 — Meteor Lake, который показывает хорошие результаты как в наших лабораториях, так и в лабораториях наших клиентов.

Если под запуском Intel подразумевает именно старт продаж, то Raptor Lake выйдут даже раньше, чем предполагалось. Как минимум мобильные CPU. Напомним, в прошлом году осенью вышли лишь старшие настольные процессоры Alder Lake K. Остальные модели линейки стали доступны в январе, а мобильные решения и вовсе пришлось ждать до февраля. При этом недавние слухи говорили, что до конца года из настольных также будут доступны только модели Raptor Lake K, но это не противоречит заявлению Intel.

Анонс Raptor Lake ожидается 28 сентября, но он может быть номинальным. Также есть вероятность, что новые CPU ощутимо подорожают относительно текущего поколения, так как Intel прямо сказала, что будет повышать цены.