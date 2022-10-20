Intel представила Thunderbolt нового поколения, но во многом это просто USB4 v2.0

Если ранее интерфейс Thunderbolt значительно опережал любую из версий USB, то теперь, похоже, всё будет несколько иначе.

Intel раскрыла подробности о новом поколении Thunderbolt, которое пока не имеет цифры в названии. И новая версия интерфейса основана на спецификациях USB4 v2.0, то есть быстрее, чем USB4 v2.0, новая версия интерфейса Intel не будет.

Если точнее, речь идёт о тех же 80 Гбит/с в обе стороны и возможности передавать данные со скоростью до 120 Гбит/с в одну сторону, но в этом случае передача в другую будет ограничение 40 Гбит/с.

Intel всегда была пионером и лидером в области решений для проводной связи, а Thunderbolt теперь является основным портом на мобильных ПК и интегрирован в три поколения мобильных процессоров Intel. Мы очень рады возглавить отрасль благодаря следующему поколению Thunderbolt, основанному на спецификации USB4 v2, которое Intel и другие члены группы промоутеров USB усовершенствовали до следующего поколения

Intel также говорит о поддержке DisplayPort 2.1, но она есть и у USB4 v2. Из остального можно выделить выросшую вдвое относительно TB4 пропускную способность PCIe, работу с существующими пассивными кабелями длиной до 1 м, совместимость с предыдущими версиями USB, Thunderbolt и DisplayPort.

Пока неясно, когда новая версия будет запущена, но Intel говорит, что новые подробности раскроет лишь в следующем году.