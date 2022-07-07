Intel покажет, как делать игровые ноутбуки на её процессорах и с её новыми видеокартами. Компания обновила эталонный NUC X15

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Компания Intel обновила свой эталонный ноутбук NUC X15. Устройство, дебютировавшее год назад, получило обновление: процессоры Alder Lake и дискретные видеокарты Arc.





Если точнее, есть две версии: LAPAC71G и LAPAC71H с процессором Core i7-12700H и видеокартами Arc A550M и Arc A730M соответственно. Есть также упоминание о некоей версии C51G, которая, как ожидается, получит более производительные компоненты.

Что интересно, оригинальный NUC X15 предлагал 3D-карты GeForce RTX 3060 либо RTX 3070. Таким образом, либо Arc A550M и A730M должны быть сопоставимы или даже быстрее указанных решений Nvidia, либо же обновление ноутбука выйдет весьма странным. Но пока у нас нет никаких данных о производительности упомянутых видеокарт Intel.





Напомним, ноутбук NUC X15 — эталонное устройство. Intel не продаёт их сама, как делает с мини-ПК NUC. Вместо этого ноутбуки могут приобрести партнёры компании, наклеить на них свои логотипы и продавать как собственные продукты.