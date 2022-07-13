Intel показала целый геймерский грузовик с игровыми ПК, оснащёнными ещё не вышедшими видеокартами Arc

Компания Intel всё никак не может полноценно вывести на рынок дискретные настольные видеокарты, но зато приготовила целый грузовик с компьютерами, оснащёнными такими адаптерами.





Intel Arc Truck создан для игрового мероприятия LANFest в Колорадо, которое намечено на сентябрь. Грузовик вмещает минимум 30 игровых ПК. Это системы NUC 12 Extreme (Dragon Canyon) с процессорами Alder Lake. На рынок такие ПК будут поставляться без предустановленной видеокарты, но для фестиваля Intel оснастит их собственными адаптерами.





Какими именно, неясно, но есть изображение, демонстрирующее достаточно габаритную 3D-карту с двумя вентиляторами. То есть это точно не базовая модель, да и вряд ли на игровой фестиваль Intel привезла бы компьютеры, не способные обеспечить нормальную производительность в современных играх.





Учитывая, что LANFest пройдёт с 30 сентября по 3 октября, у Intel есть время и всё же вывести дискретные адаптеры на рынок, и доработать драйверы, на которые сейчас больше всего жалоб.