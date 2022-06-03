Intel, почему же так долго? Ноутбуки с видеокартой Arc A370M наконец-то готовы выйти на глобальный рынок

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Спустя несколько месяцев после анонса мобильная видеокарта Intel Arc A370M наконец-то выходит за пределы рынка Южной Кореи.





В США уже можно оформить предзаказ на HP Envy с таким адаптером и Core i5-12500H. За ноутбук просят 1400 долларов. В Австралии и Новой Зеландии доступен Lenovo Yoga 7i Gen7 Evo с почти такими же параметрами, но уже за 2000 долларов.

Поставки ноутбука HP должны начаться 1 июля, а вот аппарат Lenovo придётся ждать около двух месяцев. Судить о ценообразовании мобильных ПК с Arc A370M по двум моделям не стоит, но, безусловно, в этой ценовой категории есть ноутбуки с намного более производительными 3D-картами. Проблема Intel сейчас не в этом, а в том, что она не может нормально вывести видеокарты на рынок, а ведь на горизонте маячат адаптеры AMD и Nvidia нового поколения.